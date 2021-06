Østjysk sogn rammer nedlukningsgrænse

Fredagens smittetal fra Statens Serum Institut viser, at én person mere i Spentrup Sogn er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det betyder, at sognet nu opfylder alle kriterier for en automatisk nedlukning, da der nu er 20 nye smittede inden for de seneste syv dage.

Det var det sidste kriterie, som manglede at komme over grænsen.

Sognets incidenstal er nu 750, og dermed også over grænsen på 600. Kontakttallet er 5,4, hvilket også er for højt.