Østjysk sogn én smittet fra nedlukning

Over for Randers Amtsavis siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at man endnu ikke ved, hvad der har fået smitten til at stige så drastisk i Spentrup sogn.

- Vi har ikke fået yderligere tal for det, så vi kan ikke sige, hvor det kommer fra, eller hvem de 19 er. Men vi er i skolesegmentet og omkring fritidsaktiviteter, siger han til avisen.



Smitten har generelt været opadgående i Randers Kommune, der nu har landets næsthøjeste testjusterede incidens i hele landet. I de seneste syv dage er 178 borgere i kommunen testet positiv for covid-19.