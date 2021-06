Mand fængslet for vold mod hustru: Nu er hun død

Den 61-årige ringede 112 omkring klokken 06 onsdag morgen, da hans hustru ikke var til at komme i kontakt med. På baggrund af kvindens skader kontaktede hospitalet politiet.

Manden blev kort efter anholdt på parrets fælles adresse i i den aarhusianske forstad Lystrup.

Grundlovsforhøret torsdag blev afholdt for lukkede døre efter anmodning fra Anklagemyndigheden. Derfor er det ikke muligt for offentligheden at høre nærmere om sagens beviser, eller hvad den sigtede eventuelt forklarer.

Østjyllands Politi har onsdag foretaget tekniske undersøgelser på parrets adresse. Flere personer er blevet afhørt i sagen.