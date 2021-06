Politiet efterlyser mand og kvinde: Hjalp 79-årig efter blodigt overfald

Politiet skriver torsdag, at man ønsker at komme i kontakt med kvinden og manden, da deres forklaringer kan hjælpe efterforskningen videre. Det 79-årige offer vurderer, at parret var omkring 25-30 år og muligvis kørte i en blå bil.

- Vi har kigget videoovervågning igennem, foretaget afhøringer og generelt eftersøgt vidner i sagen for at finde frem til gerningsmændene, men det er desværre ikke lykkedes os endnu. Nu håber vi, at parret, der hjalp den 79-årige, tager kontakt til os, så vi kan finde ud af, hvad de har set, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup i en pressemeddelelse.



Den 79-årige kvinde har kun kunnet give et sparsomt signalement af gerningsmændene, som hun vurderer til at være 16-17 år og kørte uden hjelm.

Oplysninger i sagen kan meldes til Østjyllands Politi på telefon 114.