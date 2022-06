Længeventet møde: 4-årige Laura vinkede til dronningen

For mange små piger er det en drøm at møde en ægte dronning eller prinsesse, og på en overskyet juni-dag blev det til virkelighed for 4-årige Laura.

Sammen med sin bedstemor, Bodil Heiberg, var hun mødt op på havnen i Aarhus i god tid for at tage imod, da Dannebrog lagde til kaj som indledningen på majestætens todages besøg i Smilets By.

- Jeg har kun set hende i fjernsynet, fortæller Laura.