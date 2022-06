I dag skal dronningen både en tur i ørkenen og til kaffebord på havnen

Fortsætter til Aarhus fredag

Den daværende borgmester var også med dronning Margrethe, da hun skulle besøge øens fyrtårn. Med på turen var også flere pressefolk, så der blev trængsel i trappetårnet, og da dronningen og borgmesteren nærmede sig toppen, knipsede fotograferne løs, og det bekom ikke dronningen vel, mindes Jan Petersen.

- Jeg kunne godt mærke, at det blev lidt for meget, og da vi var nået op, kom dronningen med en stille irettesættelse ”Det kunne De godt have sparet mig for”.

Denne gang er det borgmester Kasper Bjerregaard (V), der skal modtage dronningen. Det sker klokken 10 her til formiddag.

Sommertogtet fortsætter i Østjylland de kommende dage med besøg i Aarhus.