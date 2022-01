Med royal elegance blev borgmesteren irettesat af dronningen

Han mindes især en dyb snak om kunst, et emne som dronning Margrethe ofte har forholdt sig til. Snakken under besøget gik på, hvad der sker, når kunsten på en gang skal være fri og samtidig bliver puttet ind i en ramme for at skulle have et formål.

- Det var faktisk en meget intim og privat snak. Jeg havde forberedt mig på at skulle præsentere og sælge vores idé, men det blev bare en god samtale. Hun var virkelig interesseret i det, vi talte om og spurgte ind til Maltfabrikken. Det var så fedt var at møde et menneske, der var så oprigtigt interesseret, siger Kristian Krog.

- Og så var det fedt at få lidt kongeligt strøg over sig. Det her projekt lignede en ruin på det her tidspunkt, og i dag er det et vartegn for Syddjurs, siger Kristian Krog.

Efter besøget i fabrikken var der et minimarked ved fabrikken, hvor lokale producenter viste deres varer frem. Prinsgemalen røg straks i en lammegryde, mens dronningen var meget optaget af en lokalt produceret solbærlimonade, erindrer direktøren.

- Det var hun helt vild med, så hun fik efterfølgende leveret nogle kasser til kongeskibet, husker Kristian Krog.