Kvinde forulempet på bibliotek: Tog fat og gned sig op ad hende

Ifølge kvinden stod hun ved nogle boghylder, da manden tog fat om hendes hofter og gned sig op ad hende.

Kvinden reagerede ved at råbe op og skynde sig væk fra stedet. Hun ringede derefter til politiet kl. 22.30.



En patrulje kørte til stedet og kørte rundt i området for at lede efter gerningsmanden. Det lykkedes dog ikke at finde frem til ham. Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere.