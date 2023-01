Kommune vil give medarbejdere mindre plads

Hjemmearbejde, virtuelle møder og nye krav til arbejdspladser. Coronakrisen viste nye måder at arbejde på, og de erfaringer skal bruges i en ny strategi for Aarhus Kommunes fysiske arbejdspladser.

I alt skal der skæres ti procent af det areal, medarbejderne har at boltre sig på.

Det fortæller direktør i Teknik og Miljø Henrik Seiding i en pressemeddelelse.

- Strategien skal fremlægge en plan for, hvordan der kan spares minimum ti procent af arealet i kommunens administrationsbygninger til gavn for økonomi og klima. Dette sker selvfølgelig under hensyntagen til medarbejdertrivslen samt den forskellighed, der er i de kommunale arbejdspladser, siger han.

Strategien skal desuden skal nye rammer for samarbejde i kommunen. Det betyder, at kontorfællesskaber skal indrettes på nye måder, så er der plads til alle slags arbejde.

Aarhus Kommune oplyser ikke, hvor meget, de forventer, der kan spares på at skære i antallet af kvadratmeter.