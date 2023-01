Vil have stoppet daglig flytning af tosprogede skolebørn

Katrine Vinther Nielsen lægger i sin begrundelse blandt andet vægt på en undersøgelse fra 2020 foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter.

Ifølge undersøgelsen kan det have væsentlige konsekvenser for barnets udvikling og trivsel at blive flyttet langt væk fra lokalområdet. Samtidig viser undersøgelsen, at flere henviste skolebørn kæmper med isolation og klarer sig markant dårligere i den nationale læsetest i 8. klasse.

Omkring 1000 børn indgår i undersøgelsen, og det har ifølge et notat fra Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune ikke været muligt at lave en opdateret undersøgelse med samme datamængde.

Enige om ændring, uenige om hvordan

Lovgivningen, der blev implementeret i 2006, gør det muligt at henvise tosprogede børn med væsentlige sprogvanskeligheder til andre skoler med særlig sprogstøtte. Ofte skoler uden for skoledistriktet og derfor langt fra barnets lokalområde.

Formand for Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune, Mahad Yussuf (RV), bakker Enhedslisten op og understreger blandt andet, at det er på tide at kigge på andre løsninger.

- Nu har vi afprøvet ordningen i 16 år uden at nå resultater. Nogle gange skal man prøve noget nyt, særligt når det handler om inklusion, siger Mahad Yussuf på byrådsmødet.