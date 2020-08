Medarbejdere oplæres i at teste for COVID-19

I første omgang skal 12 kommunalt ansatte oplæres i at teste for COVID-19. Foto: Emma Bjerg Nielsen

Det er vigtigt at have styr på hygiejnen, når potentielt smittede borgere skal testes for COVID-19.

Af samme grund blev blandt andre Linea Grau og Mette Evald Riisberg fra Aarhus Kommunes akutteam tirsdag oplært i at teste for COVID-19.

- Jeg synes, det er spændende at være en del af noget nyt og noget andet. Jeg skal lære at pode, for at lære andre op i at pode, siger Linea Grau til TV2 ØSTJYLLAND.

Oplæringen sker i kølvandet på, at Region Midtjylland har bedt Aarhus Kommune om hjælp til at teste de ansatte på plejehjem og andre sociale områder i Aarhus Kommune.

Stigende smittetryk

Det er de mange tilfælde af COVID-19, der har betydet, at de ansatte med jævne mellemrum skal testes.

Til at begynde med skal de ansatte testes hver anden uge, og det er den opgave, som regionen har bedt om hjælp til at løfte.

Ifølge Mathias Westergaard, der er medicinstuderende og som tirsdag står for oplæringen af de kommunale ansatte, er der flere fordele ved at oplære flere hænder i at teste for COVID-19.

- Det er en god idé. Det kan aflaste os noget, og det kan jeg ikke se noget i vejen for. De får en habil oplæring her, så det, synes jeg, er godt, siger Mathias Westergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Mathias Westergaard har været med til at teste for COVID-19 i Aarhus, siden testteltene blev sat op.

Og selv om han selv er studerende, så er det ham, der står for det første led af kommunens oplæringskæde.

- Det er da lidt sjovt, men jeg føler, at jeg er habil til det. Jeg har haft rigtig mange timer herude, og jeg har styr på, hvordan vi gør det. Så at lære det videre til andre, det er bare godt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommer smittetrykket i Aarhus Kommune under 20 per 100.000 indbyggere, skal de godt 4800 ansatte ikke længere testes hver anden uge, men tilbydes en test hver sjette uge.

Flere hjælpende hænder

Tirsdag og onsdag skal i alt 12 ansatte oplæres i at teste for COVID-19, og selv om det endnu ikke er planlagt, hvornår flere skal oplæres, så er det ifølge leder af akutteamet i Aarhus Kommune, Mette Riisbjerg Evald, vigtigt, at man er kommet i gang.

- Vi skal i gang med at lave en implementeringsmodel for det her, så det kommer til at køre, så vi kan komme ud og teste vores medarbejdere, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Linea Grau er ved at være igennem første led af oplæringen, og hun er godt tilfreds med både indholdet og dagens underviser.

- Jeg synes, at det er gået super fint. Mathias har været god til at vise os, hvad vi skal gøre. Vi har gennemgået de hygiejniske principper og teknikker omkring at pode i svælget, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND