Kødtyve distraherede medarbejder og tømte køledisk

- Jeg bliver bitter og ked af det, selvom det ikke er mine penge, for det går ud over kunderne, der ikke kan købe de her varer.

- Jeg fik allerede en mistanke, da jeg så, hvor meget der manglede. Der plejer ikke at gå så meget på en torsdag, siger slagtermesteren.

Mere end 30 af de dyre udskæringer manglede, og efter et hurtigt tjek i systemet kunne han da også konstatere, at de ikke var solgt, men derimod stjålet.

Der er blandt andet forsvundet oksemørbrad, culottestege og andet med en stykpris op til 700 kroner.



Overvågningen afslører, at der er tale om professionelle tyve, mener butikken souschef, Lukas Albjerg.

Næsten kød for 8000

Det er ikke første gang, butikken har oplevet svind i udvalget af kød, fortæller souschefen.

- Det sker næsten dagligt, men omfanget var ret stort denne gang. Vi kan se på overvågningen, at de er to mand afsted, og den ene laver ikke andet end at distrahere vores medarbejder, siger Lukas Albjerg.



Det gør gerningsmanden ved at stille flere spørgsmål og lokke den unge medarbejder væk fra kassen, så medgerningsmanden kunne slippe ud med kurven fuld af kød.

I alt var der varer for 7600 kroner.

- Det betyder en hel del for en lille biks som os. Det er mange penge, vi pludselig mister, som vi godt kunne tænke os at bruge til noget andet, siger souschefen.



Derfor får tyveriet også konsekvenser. Til en start vil det dyre kød blive fjernet fra disken, når slagtermesteren går hjem om eftermiddag. Derfra skal man kontakte personalet for at få adgang til det.

- Det er en midlertidig løsning, men vi er nødt til at gøre noget. Nu skal vi finde ud af, hvad vi gør for, at det ikke sker igen, siger Lukas Albjerg.

Kan være på tyvetogt

I Løgten frygter man, at de to kødtyve vil fortsætte deres togt til flere kollegaer i landsdelen.

For de er langt fra de første, der oplever, ar der er forsvundet store mængder dyrt kød.

Det er forekommet gennem alle slagtermesterens 20 år i branchen.

- De går efter de dyre stege. Vi går ud fra, at de sælger dem videre, siger han.



Han håber folk vil være opmærksomme og bruge deres sunde fornuft, hvis de får tilbudt noget billigt kød, lyder det fra Jimmi Harder.



Tyveriet er anmeldt til politiet.