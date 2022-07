Varehus låser dyrebart kød inde

Direktøren forklarer, at problemet også fandtes før corona, men at der var ro på under pandemien.



Derfor er hans hypotese altså, at de sælges videre til restauranter, som var lukket under corona.

- Nu er der et marked igen, for der er jo ingen, der kan bruge fem eller ti ad gangen, så hvis nogen spørger efter det, følger vi nok lige med op til kassen, forklarer Arne Sørensen.



- Det er almindeligt kendt i vores branche, at tyve gået efter det let omsættelige, siger han.

Montren blev installeret i april.