Tyveriplaget butik indfører kød-eskorte

Det er snart sværere at få fingre i en oksemørbrad end en partoutbillet til Smukfest.

I hvert fald i Kvickly i Viby. Her har man nemlig været plaget af kødtyverier for op mod 5.000 kroner om dagen.

Det er særligt tyveri af okse- og kalvemørbrader til over 600 kroner per styk. Derfor skal det være sværere at stikke afsted med dyrt kød uden at betale for det.