Butikstyve stjæler helt almindelig vare: Nu bliver den fjernet

Salling Group oplever generelt stigende problemer med butikstyveri.

- Jeg er ikke bekendt med tilsvarende specifikke tiltag andre steder, men generelt oplever vi en øget tendens til tyveri af hverdagsvarer fra butikkerne, hvilket også er årsag til den ekstra foranstaltning her, siger Pernille Bonne Neisig.

Varehuschefen i den pågældende butik ville ikke selv stille op til interview.

Også et problem andre steder

TV2 ØSTJYLLAND har før kunnet fortælle om tyveri af kaffe. I Rønde på Djursland har Meny, Netto, Rema 1000 og 365 Discount valgt at gå sammen om at bekæmpe butikstyveri.

Netto har blandt andet haft problemer med tyve, der kommer med store tasker og stjæler poser med økologisk kaffe.

Hos Kvickly i Viby i Aarhus har problemet været kødtyveri. I sommers blev der stjålet kød for op mod 5.000 kroner om dagen. Butikken valgte derfor at aflåse okse- og kalvemørbrad og indføre en regel om, at en medarbejder skulle eskortere kødet op til kundeservice, hvor kødet blev opbevaret under opsyn, indtil kunden var klar til at betale.