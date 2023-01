Efterlyser unge, der vil tjene 1100 kroner for en dags arbejde

Vigtigt, at unge er med

Ifølge Bjørn Elmquist, formand for Retspolitisk Forening, er det helt essentielt, at unge mennesker er en del af lægdommer-standen - ikke mindst for at opretholde tilliden til retssamfundet.



- Det her handler om den folkelige forankring af domstolene. Altså forankringen i befolkningen og deltagelsen. Der står i vores grundlov, at der skal være almindelige mennesker med til at afgøre straffesager, og der har man altså set en skævhed, siger Bjørn Elmquist og fortsætter:

- Da jeg for år siden sad i Folketinget, fik vi kun lægdommere ind via de politiske partier, og efterhånden som antallet af medlemmer af de politiske partier svandt ind kunne vi se, at det mere og mere blev en lille reserveret flok, der kom ind. Derfor fjernede man den betingelse, og nu kan enhver melde sig, hvis man er interesseret i samfundet og forholdene. Og det er det vigtigt, at også de unge er repræsenteret, siger han.