Politiansat tiltalt: Hackede 140 kolleger - i dag skal han i retten

Forestil dig, at en it-medarbejder på dit arbejde lige kommer ind og vil tjekke noget på din computer eller telefon for eksempel at tjekke om et givent program kører, som det skal. Det vil de fleste af os nok sige ja til og lade ham gøre.

Og det er ifølge anklagerne noget af det, der er sket i Østjyllands Politi igennem ti år.

På den baggrund sidder en nu tidligere it-ansat på anklagebænken i retssal 3 i Retten i Aarhus for første gang tirsdag.

Ifølge anklageskriftet har episoderne både fundet sted på politistationerne i Aarhus, Randers og Horsens i perioden fra 2010 til 29. marts 2021.

Han er tiltalt for "under skærpende omstændigheder at have misbrugt sin stilling som it-medarbejder ved Østjyllands Politi".

- Der er et helt særligt tillidsforhold mellem kolleger, og det gør det særligt alvorligt for de forurettede, har senioranklager Maria Fanø tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Én af de forurettede skal være blevet krænket helt op til 100 gange i en periode på fem år.

Filmet gennem nøglehullet

Den tiltalte er i 40'erne, og han er også tiltalt for at have filmet en kvindelig ansat gennem nøglehullet til damernes omklædningsrum, mens hun klædte om, uden hendes vidende eller samtykke på politigården i Aarhus i marts 2021.

Han er ifølge anklageskriftet også tiltalt for overtrædelse af straffeloven § 155 ved at have foretaget uberettigede opslag i politiets systemer og tilgået sager og oplysninger, der ikke vedkom ham. Dermed er han blevet bekendt med fortroligt materiale.

Disse sager har blandt andet handlet om voldtægt, bedrageri, våben, salg af narko og hæleri og fylder tre sider i anklageskriftet.

Han skal også fra sin hjemmeadresse udenfor Aarhus have forsøgt at skaffe sig adgang til andres datasystemer. Det lykkedes dog i de fleste tilfælde ikke, da der ikke var blufærdighedskrænkende indhold på de databærende medier, han fik adgang til. I to tilfælde lykkedes det, da der fandtes privat billedmateriale.

En ransagning af hans hjem afslørede også børnepornografisk materiale af personer under 18 år på en harddisk i mandens køkken.

Sagen ventes behandlet over fem retsdage den 10., 11., 17., 19. og 20. januar ved Retten i Aarhus.

Sagen er blevet behandlet ved Fyns Politi, da Østjyllands ikke må undersøge sig selv. Den blev i første omgang sendt til Midt- og Vestjyllands Politi, der dog blev vurderet inhabile.



TV2 ØSTJYLLAND følger sagen i retten tirsdag. Du kan følge med direkte i livebloggen her.