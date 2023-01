Her er de hårdt plaget af bølge af indbrud - og det fortsætter

Aarhus C har været hårdt plaget af indbrud i 2022 - og det ser ud til at fortsætte i samme ærgerlige stil i 2023.

- Indbruddene er desværre steget en del, kan vi se. Det er ofte enkeltpersoner, der går efter let omsættelige varer og hurtige kontanter, siger vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi Lennart Glerup.

Han fortæller, at der har været omkring 30 procent flere indbrud i restauranter og caféer i Aarhus C i 2022, end der har været i sammenlignelige år før coronanedlukningerne.

Krisemøde ovenpå indbrudsbølge

I Jægergårdsgade har det været så slemt, at Gadeforeningen Jægergårdsgade tidligere på ugen indkaldte til et møde for at drøfte de mange indbrud og indbrudsforsøg i gaden.

Ifølge foreningens formand, Charlotte Holm, har mindst ti butikker og restauranter fået smadret ruder eller forsøgt det.



- Det er vores indtryk, at de går efter let omsættelige varer. For eksempel blev en iPad ikke taget. Det er hurtigt ind og hurtigt ud, siger hun.



Indbruddene sker typisk om natten.

- Det gør utrygt at komme til om morgenen. Det er jo en indtrængen. Og så er der hele oprydningsarbejdet og selvrisikoen, selvom man har forsikring, siger hun.



Hun har derfor kontaktet Østjyllands Politi og også nænt problemerne på et møde på rådhuset. Og så opfordrer hun de erhvervsdrivende på Jægergårdsgade til at samarbejde endnu mere.

- På bestyrelsens vegne sender jeg en mail om, at de meget gerne må rette henvendelse til os. Det kan virke stærkere, jo flere vi er, når vi henvender os til myndighederne, så vi vil gerne styrke sammenholdet, siger hun.

Indbrud i butikker

Det er ikke kun i Jægergårdsgade, at der er indbrudstyve på spil. Også Latinerkvarteret har været hårdt ramt de seneste uger.

Der har ifølge Latinerforeningens formand Christine Møller været indbrud i tøjbutikkerne Bitte Kai Rand, Le Deux og Lollys Laundry.

- Det er rigtig træls for dem, det går ud over. Der er en selvrisiko, der skal betales, og det ser træls ud, når der skal plader i ruderne. Og så er det bare virkelig irriterende, når der er andre, der roder i ens ting, siger Christine Møller.