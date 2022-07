Restauranten Frederikshøj, der ligger i Aarhus, har modtaget sin anden michelinstjerne ved michelinuddelingen i Stavanger i Norge mandag aften.

- Jeg vil bare sige tak til Michelinguiden og til holdet derhjemme, siger køkkenchef Wassim Hallal, der desuden modtager en pris ved uddelingen for at være mentor og i "årevis at have været en inspiration for unge kokke".



Frederikshøj modtog sin første stjerne i 2020.