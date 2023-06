Kameraerne skal op: Borgmester vil gerne selv, men må ikke

Der skal rødkørselskameraer op i dødskrydset, punktum. Sådan lyder det endnu en gang fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Han er ved at være godt træt af, at der ikke er blevet sat kameraer op i krydset endnu. - Jeg må ærligt talt sige, at jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke sætter det i gang, siger Jacob Bundsgaard.

Hos vores tyske naboer har man brugt teknologien længe, og derfor har borgmesteren selv netop været i Kiel for at se på løsningen.

Som Jacob Bundsgaard og kommunen ser det, er det en beskeden investering på måske en lille million kroner, man skal bruge. Og han gjorde det også gerne selv.

- Hvis vi kunne få lov at sætte dem op og føre justits med overtrædelserne, ville vi gøre det i morgen. Men det er ikke lovligt for Aarhus Kommune at gøre. Det er Rigspolitiets ansvar, og derfor er det politiet, der skal gøre det, siger borgmesteren. Derfor kræver han nu et møde med Rigspolitiet.

I 2021 blev det da også vedtaget, at kameraerne skal sættes op, men Rigspolitiet har udskudt det igen og igen og nu skrinlagt projektet.

Allerede i foråret var TV2 Østjylland også syd for grænsen for at se på de kameraer, man bruger i Flensborg. - Lad os se noget action Det er særligt i krydset Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej, at der er problemer med, at bilister ikke overholder de røde lys, og det skaber mange farlige situationer. Det har fået sit navn dødskrydset, fordi to unge kvinder med få års mellemrum mistede livet i krydset.

quote Vi har en borgmester, der er klar, vi har en minister, der burde være klar, og de kommer fra samme parti. Lad os se noget action på det her område Mona Juul (K), MF