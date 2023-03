Tusindvis kører over for rødt i dødskryds: Politiker klar med løsninger

- Der er mange, som kører over for rødt i krydset, og det viser bare, at der er behov for en indsats nu, siger politikeren og fortsætter:

Jakob Søgaard Clausen mener ikke, at det er nok at vente på kameraerne i det meget omtalte kryds i det vestlige Aarhus.

Aarhus Kommune har selv været i felten og tælle bilister, som kører over for rødt i krydset Edwin Rahrs Vej og Åby Ringvej.

TV2 Østjylland har ad flere omgange forsøgt at få et interview med justitsminister Peter Hummelgaard (S), om hvordan han vil gøre krydset mere sikkert. Men det har ikke været muligt.

Politiets flerårige rammeaftale udløber her i 2023. Kan vi forvente, at man derfor taler med partierne inden årets udløb?

Hvornår forventer man, at 'et større arbejde i Rigspolitiet om prioritering af politiets mange it-projekter, herunder rødkørselskameraer' er færdigt?

Aarhus Kommune har her til morgen udsendt en pressemeddelelse, der viser massive problemer med kørsel for rødt i 'dødskrydset'. Det er vel et stort problem?

Da ministeren ikke har haft mulighed for at stille op til interview, kan han ikke svare på TV2 Østjyllands opfølgende spørgsmål. Vi ville gerne have spurgt ham om:

- Jeg synes, der er gået alt for lang tid, og det er uforståeligt, at Rigspolitiet ikke har prioriteret den her opgave. Der er et politisk ønske, og der er sådan set også politisk vilje, men Rigspolitiet har indtil videre stået i vejen, og derfor er ministeren nødt til at træde ind i sagen.

Borgmesteren erkender, at det voldsomt mange, der ikke overholder færdselsloven i krydset.

- Det er nogle meget voldsomme tal.

- Det er selvsagt alt alt for mange. Det er dødsensfarligt, og det er vi nødt til at have grebet ind over for og have Rigspolitiet og justitsministeren på banen, siger Jacob Bundsgaard.

Dødsulykker i 2018 og 2020

Men på trods af flere henvendelser fra kommunen til Rigspolitiet, sker der ingenting.

- Det er desværre noget, vi har været nødt til at presse på med meget længe. Nu har vi helt konkrete tal, der er så voldsomme, at det kræver en reaktion og handling fra Rigspolitiet og ministerens side, så det appellerer vi til.

Også flere retsordførere har meldt ud, at de vil henvende sig til justitsministeren for at kræve handling nu.

Der er sket dødsulykker i krydset i både 2018 og 2020.