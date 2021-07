Kæmpe EM-fejring: Fans lukkede gade og dansede ovenpå busser

Nogle af de busser, der var fanget under nedlukningen af Busgaden endte med at få flere glade fodboldfans på taget. Her blev der også danset, råbt og sunget fra.

- Så vidt jeg ved, har der ikke været nogen negative tilbagemeldinger fra chauffører, og det har umiddelbart ikke resulteret i hærværk, fortæller Britta Charmig.