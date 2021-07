Danmark nedlægger Tjekkiet og stryger i EM-semifinalen

De fleste danske fans var samlet nederst i det ene hjørne på stadion og var mandsopdækket af lokale sikkerheds- og servicefolk.

Fra de pladser kan fansene dog have misset detaljer fra kampen, for en af ulemperne ved det store olympiske stadion i Baku er, at der er enormt langt fra tilskuerpladserne til banen. Det påvirkede dog ikke stemningen.

Da kampen blev sparket i gang klokken 20 lokal tid, viste temperaturen 28 grader, og sammenholdt med den høje luftfugtighed var det formentlig forklaringen på, at tempoet i perioder var lavt, og spilstoppene længere. Men varmen var absolut ingen hindring mod god underholdning.