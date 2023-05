Kæledyr på stribe forsvinder: - Det er makabert

For et par uger siden kom Sanne Krogsbøll Buus' kat Mille ikke hjem til aften som normalt. Da Mille nogle dage efter dukkede op, var det med alvorlige skræmmer. - Mille stank slemt, ville ikke spise, og hele bagpartiet hang. Der var tydeligt noget galt, så vi tog hende til dyrlæge og fik at vide, at det med al sandsynlighed var en ræv, der havde haft godt og grundigt fat i hende, fortæller Sanne Krogsbøll Buus fra Åbyhøj i Aarhus.

Katten Mille har ifølge sin ejer haft flere sammenstød med ræven. For et par uger siden kom den til skade, men overlevede. Foto: Privatfoto

Sanne Krogsbøll Buus fortæller, at hun før har set Mille blive jagtet af en ræv, og at der ofte kommer ræve i hendes og naboernes haver. - Det tog tre uger, før Mille kunne gå normalt igen. Det er skidetræls, at man ikke kan have et kæledyr i fred for ræven midt i et villakvarter, siger hun TV2 Østjylland har også talt med en anden beboer, der for nyligt har mistet sin kat. En to år gammel, frisk og rask hankat, der pludselig var blevet delt i to. Den ene halvdel af den døde kat lå i familiens egen have, den anden halvdel blevet fundet i en have et godt stykke derfra. Familien ser mange ræve i området og er overbeviste om, at det er en ræv, der har flået deres kat.

quote Når rævene begynder at gå efter katte og bliver opsøgende og aggressive, så er det for meget Sanne Krogsbøll Buus

Og Sanne Krogsbøll Buus er langt fra den eneste i Åbyhøj, der er stødt på ræve. I den lokale Facebook-gruppe er der et hav af beretninger fra naboer, der har haft besøg af ræve. TV2 Østjylland har også været i kontakt med over 10 beboere i området, der på den ene eller anden måde har gjort sig erfaringer med ræve i villakvarteret. Nogle beboere synes, det er hyggeligt, mens andre er godt og grundigt trætte af de mange ræve. Og debatten i lokalområdet kan hurtigt blive betændt. For skal ræve accepteres som en naturlig del af naturen i området, eller skal man forsøge at regulere bestanden og måske hidkalde kommunen?

quote Rævene har været der siden før anden verdenskrig, så det er ikke et nyt fænomen overhovedet Sussie Pagh, seniorforsker ved Aalborg Universitet

Sanne Krogsbøll Buus hælder til det sidste.

- Vi nyder naturen i området og synes også, det er fint at få besøg i haven af ænder, harer og ræve. Men når rævene begynder at gå efter katte og bliver opsøgende og aggressive, så er det for meget, siger hun.

Kaniner forsvinder Der er også flere, der har mistet kaniner i området. En af dem er Ellen Margrete Sørensen. Hendes børn havde to kaniner i en løbegård i haven, der blev dræbt. - Vores hund gøede, men vi reagerede ikke hurtigt nok. Da vi kom ud i haven, lå der en død kanin uden hoved i løbegården, og den anden hovedløse kanin fandt vi i en anden have. Der var gravet et hul ned under hegnet, og der lå pelstotter, så det ser ud til, at der har været kamp, siger hun.

Det var i dette bur, kaninerne blev taget. Foto: Privatfoto

- Det var et makabert syn at komme ud til, og mine piger var sønderknuste over at have mistet deres kaniner. Så vi har faktisk ikke haft mod på at få kaniner igen, siger hun.

Begge kaniner fik bidt hovedet af. Foto: Privatfoto

Hun har ikke beviser for, at det er en ræv, der har dræbt familiens to kaniner. Men hun er ret sikker på, at det er det, der er sket.

Ellen Margrete Sørensen fra Åbyhøj er overrasket over, at der er så mange ræve i byen. Foto: Privatfoto

- Jeg kan ikke tro andet. Vi ser ofte ræve her, nogle gange i små grupper. Jeg troede egentlig, at ræve var mere sky og holdt sig på afstand af mennesker, så det har overrasket mig at se rævene komme så tæt på her i Åbyhøj, siger hun. Skildpadder med bidemærker I den lidt mere eksotiske ende af skalaen har Naja Præstegaard oplevet at få taget sine skildpadder. Hun har nogle græske landskildpadder gående i en indhegning i haven, og en dag var to af dem væk. - Vi fandt dem heldigvis begge i live, men de havde bidemærker i skjoldet. Den ene var en stor en på et kilo, så det er lidt utroligt, at en ræv har kunnet hoppet over hegnet og hapse en skildpadde, siger Naja Præstegaard.

Der blev taget både en stor og en lille skildpadde. Foto: Privatfoto

Hun har ikke nogen beviser for, at det er en ræv, der har haft tænderne i hendes skildpadder, men hun ved, der er en del ræve i området og kan ikke se, at der kan være anden forklaring. Skildpadderne er heldigvis hårdføre og er ikke kommet noget til udover mærker i skjoldet. Flænset moskusand Julius Nordentoft fra Åbyhøj har også oplevet at miste et kæledyr. Han havde to store moskusænder gående i sin have. Han plejede altid at lukke dem ind om aftenen, men da han en dag glemte det, gik det galt.

Den nu afdøde and. Foto: Privatfoto

Da han kom hjem efter en bytur og ville tjekke op på ænderne, inden han gik i seng, var den ene fløjet væk, og den anden var maltrakteret af et dyr. - Den stod foran min bagdør og var helt flænset op, så den måtte aflives. Det var en sød and, så det var virkelig ærgerligt. Jeg tror, det er en ræv, der har bidt i den, for den er virkelig stor, så det kan næsten ikke være andet, siger Julius Nordentoft. Ræveekspert: Tolerancen er blevet mindre Spørger man ræveekspert og seniorforsker ved Aalborg Universitet Sussi Pagh er det ikke noget nyt, at der bor ræve i de store byer. - Rævene har været der siden før anden verdenskrig, så det er ikke et nyt fænomen overhovedet. De er tilpasset bymiljøet i større byer som Aarhus og København og holder gerne til i tilvoksede haver, baneskråninger og småskove, siger hun. Ifølge hende findes der ingen optællinger af, hvor mange ræve der bor i byerne. Men det er velkendt fænomen også i andre europæiske storbyer som eksempelvis London. - Ræve i byen er rimeligt trygge ved mennesker, hvorimod ræve på landet er mere sky, fordi de er vant til, at de kan blive skudt af en jæger, siger hun.

Sussie Pagh, seniorforsker ved Aalborg Universitet, fortæller, at ræve i storbyer er helt normalt. Foto: Pressefoto