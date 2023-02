Ræv boede hos Anette i flere dage - hun anede ikke noget

- Jeg blev bange for, hvad der var derude. Allerede der tænkte jeg, at der er noget helt, helt galt.

I baggangen har hun blandt andet byggematerialer og tunge, fyldte plastikspande. Det var bag og under disse ting, at ræven havde gemt sig, og hvor hendes hunde heller ikke kunne nå den.

For at give ræven mulighed for at komme ud tog Anette Birch sine hunde væk og stillede en spand i et vindue, så det stod åbent. Den næste morgen var spanden væltet, og hun regnede med, at det var tegn på, at ræven var stukket af.

Over de følgende dage gik Anette Birch adskillige gange ind og ud af rummet, hvor hun også har køleskab og fryser.

Men efter fire dage lød der pludselig igen noget rumsteren fra rummet.

Ude i baggangen fik hun skubbet nogle ting til siden, og denne gang så hun ræven lige i øjnene.

Den havde altså formentlig brugt baggangen i flere dage, uden Anette Birch havde lagt mærke til det, når hun selv var i rummet.

- Det er lidt uhyggeligt, siger hun.

Bange for bid

Anette Birch fik fat i Dyrenes Beskyttelse, der sendte en mand ud for at hjælpe med at få den ud.

- Havde jeg vidst, at den ikke ville bide, måtte den gerne være der. Jeg ved ikke, hvad de gør, men jeg går ud fra, at de angriber, hvis man kommer for tæt på, siger hun.

Efter længere tid lykkedes det også at få jaget ræven ud af døren og ud i det fri. Hun fik selv et glimt af rævens flugt på sikker afstand og filmede øjeblikket, hvor den løb ud.