Beatriz mødes af klamt syn: - De er ligeglade

I knap fem måneder har Beatriz Valentinuzzi haft åbent i sin butik, Bea Lingeri i Hammel - men ét problem har igen og igen vist sig.



For flere gange om ugen - og nogle gange flere gange om dagen - kan hun finde efterladenskaber efter hunde. Oftest tis, men nogle gange mere.

- Nogle gange når jeg kommer om morgenen, ligger der en overraskelse ved døren. I dag var det endda, efter jeg havde åbnet.

- I starten sagde jeg ikke noget, fordi jeg tænkte, at det var et uheld. Men nu kan jeg se, at de er ligeglade. De stopper lige foran døren, og så tisser hunden selvfølgelig, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.