Video: Tina fik vild dyreoverraskelse i sin have

Flere ræve er nemlig blevet besøgende i, hvad Tina Abildgaard selv kalder for "Tinas Zoo".

- Jeg blev overrasket. Jeg troede ikke, at ræve ville komme herind i byen, men de er meget velkomne. Mine hunde synes ikke, at de er så velkomne, men det gør jeg, siger Tina Abildgaard med et grin.

Er ikke farlige

Tina Abildgaard fortæller, at der har været i hvert fald to forskellige ræve på besøg. Mens andre måske ville være bange for de små røde kødædere, så bekymrer de ikke Tina Abildgaard.

- De er mere bange for mig, end jeg er for dem. Når jeg viser mig i vinduet, så forsvinder de med det samme, fortæller hun.