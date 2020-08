Serieforbryder hærger Højbjerg: Pas på dine sko

Ved første øjekast ser villavejen i Højbjerg helt almindeligt sommerstilfærdig ud. Løvtræerne bevæger sig dovent i vinden. Bilerne står søvnigt langs fortovene.

Men under overfladen ulmer mystikken.

- Pludselig en dag lå der en vandresko foran mit drivhus, fortæller Nils Nilsson, der er pensionist og beboer i området.

Skoen var ikke hans og hvordan den var havnet i hans baghave, anede han ikke.

Nils Nilsson fandt en dag en vandresko foran sit drivhus i hjemmets baghave. Han anede ikke, hvor den kom fra.

Stjålet træsko

Lidt længere oppe ad vejen bor Børge Schmidt. I dag er han ude at køre: På jagt efter noget, han har fået stjålet fra trappestenen ved sin bagdør.

- Min ene træsko er bare forsvundet. Den stod ude foran min bagdør og i morges var den væk, fortæller han.

- Det er faktisk anden gang, den samme træsko forsvinder. Sidst fandt jeg den igen.

Helle Kofod, der bor i villakvarteret, har mistet to enlige sko til den mystiske serieforbryder.

Flået sejlersko

Helle Kofod, som også bor i kvarteret, har også mistet sko til kvarterets mystiske serieforbryder, der ovenikøbet har været voldelig overfor et par sagesløse sejlersko.

- Vi har fået stjålet to forskellige gamle sko, som stod ude på terrassen. Og en dag i april fandt vi en sejlersko på græsplænen, der var fuldstændig flået i stykker, fortæller hun.

- Jeg har aldrig før hørt om noget lignende.

Enlige sko i massevise begyndte i foråret at dukke op i Vita Veinholt Jensens baghave.

Væltede ind med beskeder

Mange af de stjålne sko dukkede senere op i haven hos Vita Veinholt Jensen, der bor i samme kvarter.

- Det startede med, at jeg fandt tre sko oppe på vores græsplæne, fortæller hun.

Nogen måtte savne de enlige sko, så Vita Jensen tog et billede af dem og lagde det op på lokalområdets Facebookside.

- Så væltede det ind med beskeder fra folk, der manglede en sko eller en sandal, fortæller hun.

- Jeg har aldrig oplevet så massivt et tyveri af sko før.

Børge Schmidt har fået stjålet sin ene træsko fra sin bagdør. Det er anden gang at den træsko bliver stjålet, men første gang fandt han den igen.

Mistænkelig baghave

Modsat mange andre i kvarteret havde Vita dog hurtigt en mistanke til, hvem skotyven kunne være.

- For et par år siden var det hundelegetøj, der forsvandt fra vores græsplæne. Det år boede der ræve i skrænten for enden af haven og dengang fandt jeg legetøjet oppe på skrænten.

For at bekræfte sin mistanke, satte Vita Jensen vildtkameraer op i sin baghave.

På vildtkameraet blev ræven taget på fersk gerning: Ifærd med at bortføre en sandal fra en terrasse i Højbjerg. Foto: Privatfoto.

Rævestreger

Videoerne, som kameraet optog, var stærkt afslørende:

En ræv lusker forbi med en sko i gabet. Ud af buskadset myldrer tre rævehvalpe. De hopper ivrigt i forsøget på at få skoen fra moderen.

- Det er vildt sjovt at se, hvordan de leger. De er meget legesyge og de er frække. Man forstår godt udtrykket rævestreger, griner Vita Jensen, da hun afspiller videoen.

- Når de stjæler sko i hele Højbjerg, så er det i hvert fald rævestreger.

Kassen med sko på fortovet foran Vita Jensens hjem er fyldt til renden med enlige sko.

Skokasse på vejen

Rævestregerne har betydet, at stribevis af enlige sko henover foråret og sommeren er landet i Vita Andersens have. Derfor oprettede hun ude på fortovet en skokasse. Her lægger hun de mange enlige sko, støvler og sandaler, hun finder i sin have og på skrænten. Og her lægger naboerne de sko, de finder i deres haver. På den måde finder rævenes tyvekoster indimellem hjem til deres ejemænd igen.

- Børnene i kvarteret synes, det er rigtig sjovt. De kommer forbi og vil gerne se skokassen og det synes jeg også er skægt, fortæller Vita Jensen.

Selvom ingen har taget skade under de mange skotyverier i Højbjerg, så har den lumske rævs tilstedeværelse haft konsekvenser for flere af naboerne i kvarteret:

- Tidligere lagde vi skoene udenfor, imens vi gjorde rent. Det gør vi ikke længere, griner Nils Nilsson.

- Det er et dejligt sted at bo, hvis bare vi kunne beholde vores sko.