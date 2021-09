Ikke flere narko-drab: Sådan bekæmper politiet det

- Det er heldigvis usædvanligt. Der er ingen tvivl om, at de erfaringer, vi har inden for miljøet, at der er tale om et meget forrådt miljø. Men det er sjældent, at det kulminerer i et drab, siger Brian Olsen, der er leder af Efterforskningscentret hos Østjyllands Politi.

Han fortæller, at der forhåbentlig ikke kommer nogen lignende sager igen foreløbigt.

- Det kæmper vi døgnets 24 timer med at kunne undgå det. Det gør vi blandt andet med at bekæmpe narkohandel både på gadeplan men også på flere forskellige niveauer, siger Brian Olsen.

Udbud og efterspørgsel

Brian Olsen fortæller, at selvom politiet er delt op i mange mindre afdelinger, så arbejder de sammen for at komme narkohandlen til livs.

- Det vi gør, der er at lade være med at kigge på kommune- eller landsgrænser. Vi har flere forskellige enheder, der bekæmper henholdsvis i forhold til det internationale og lokale. Der har vi simpelthen delt det op, og det er sådan vi samarbejder omkring det, siger han.