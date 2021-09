Tiltalt for drab på rapper: Var advaret af PET om trussel

En 42-årig mand har onsdag i Retten i Aarhus erkendt, at han sidste sommer løsnede skud mod den 25-årige aarhusianske rapper med kunstnernavnet Shmur.

Men det skete i nødværge og for at afværge et angreb mod ham selv, har den drabstiltalte forklaret.

- Jeg troede, at han (den 25-årige, red.) skulle til at likvidere mig. Jeg troede endda, jeg var ramt, har den tiltalte forklaret.