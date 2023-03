Hjemløse får mindested: - Jeg har været til over 100 begravelser

Et gravsted at græde ved. En sten at samles om og mindes ens kære. Et sted man kan gå hen for at tale med en nær ven i det hinsides.

Sådan et sted får hjemløse i Aarhus, det besluttede Aarhus byråd onsdag.

- Det betyder helt vildt meget, at man får et sted, hvor man kan mindes sine venner. Ens familie fra gaden er ofte de nærmeste, og de eneste man har, siger Christina Strauss, der er tidligere hjemløs og har været landsformand i SAND.

Mindestedet bliver placeret på Aarhus' sydhavn og skal sikre, at socialt udsatte og hjemløse i Aarhus har et sted at mindes gode kammerater og familien fra gaden.