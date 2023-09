Historisk observatorie genåbner - se det før og efter

Forskningen på stedet fortsatte i næsten 100 år, inden Ole Rømer Observatoriet overgik til at blive museum.

Da observatoriet blev bygget i 1911, var det et pragtbyggeri, der på en bakketop uden for Aarhus kunne beskue verdensrummet fra lille Danmark.

Omkring 17 millioner kroner har det kostet at renovere de gamle bygninger, så de tager sig mere ud som i sine spædere år.

- Det er rigtig dejligt at kunne byde folk velkommen her i det nye observatorium, siger planetarieinspektør Aase Roland Jacobsen.

Observatoriet var grundstenen for forskning i astrofysik i Aarhus. Siden 2008 har det været et museum.

Se Ole Rømer Observatoriet før og efter renoveringen her:

Indenfor er bygningerne gennemrenoveret, så det er fremtidssikret som museum i mange år fremover.

Men også udenfor observatoriet er der investeret i forbindelse med renoveringen. Det betyder blandt andet, at der er kommet en park rundt om bygningerne, og at man i fremtiden vil kunne overnatte i specialdesignede hytter, hvor stjernevrimlen om natten vil kunne betragtes gennem særlige vinduer.

Dertil kommer en masse modeller i det fri, der skal hjælpe de besøgende til at begribe, ikke bare hvor stort verdensrummet er, men også hvordan det fungerer.

Eksempelvis hvad vi egentlig ser på, når vi ser månen på nattehimlen.

- Nogle er den fuld, andre gange ser den anderledes ud. Vi ser det kun i to dimensioner, men i virkeligheden er tingene tredimensionelle. Det er det, vi vil forsøge at give et indtryk af, siger astrofysiker og museumsinspektør Ole Eggers Bjælde.

På Ole Rømer Observatoriet kan man - alt efter vejret - booke rundvisninger og se på planeter og stjerner gennem det store teleskop, og til november bliver et nyt og endnu kraftigere teleskop sat op.