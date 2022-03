Havnedirektør kalder Salling og Arla uoplyste

Mærkeligt høringssvar

Thomas Haber Borch siger til TV2 Østjylland, at man har gjort et stort stykke arbejde for at informere virksomheder og foreninger om, hvad projektet helt præcist går ud på. Men ikke de helt store virksomheder.

- Der er vi bare gået ud fra, at det ikke var nødvendigt at gøre med de her helt store virksomheder. Jeg havde en forventning om, at de ville bakke op, og at de selv ville sørge for at sætte sig ind i det.

- Deres høringssvar fremstår mærkeligt for mig, fordi det ikke stemmer overens med det, projektet rent faktisk er, siger han.

Vi har kontaktet både Salling Group og Arla for at få en kommentar til havnedirektørens udtalelse om, at de store virksomheder ikke har sat sig ordentligt ind i sagerne.