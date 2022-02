Lystfiskere frygter for havmiljø

Det holdning deler Troels Holstein Kaa, der er formand for Lystfiskerforeningen AROS.

- Der er mange undervandsoptagelser fra steder, hvor der er blevet klappet. Der kan man se, at bunden er død. Alt liv er fjernet fra de områder. Så vi ved, at det har en negativ påvirkning, siger han.

En anden løsning ønskes

Blandt lystfiskerne ser man meget gerne, at der findes en anden løsning end at dumpe havbund et andet sted i Aarhus Bugt.

- Vi vil gerne have, at man undersøger grundigt, hvilke alternativer der er til klapning. Der er muligheder for, at man kan opbevare det på land, siger Torben Tran Ankjærø.

Man håber fra lystfiskernes side, at en løsning kan komme til at skåne havmiljøet.