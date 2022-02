Havneudvidelse møder fortsat modstand

Tirsdag samledes et par hundrede mennesker på Aarhus Rådhus til et borgermøde for at fortælle politikerne, at de ikke ønsker, at havnen skal være større, end den allerede er.

Niels Aagaard er medarrangør af borgermødet, og han frygter for de konsekvenser, det kan have for både havnemiljøet og for klimaet.

- Når først den står færdig, så kommer der flere skibe, og det er jo meningen med det hele. Der kommer mere gods, som har indlejret CO2, flere lastbiler og mere industri. Alt sammen udleder det CO2, fortæller han.