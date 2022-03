To aarhusianske kæmper: Stem imod havneudvidelse

'Det er vigtigt for erhvervslivet at kunne eksportere og modtage varer – men det er lige så vigtigt, at kunne tiltrække dygtige medarbejdere,' lyder det blandt andet i høringssvaret, der er underskrevet at de tos administrerende direktører Peder Tuborgh fra Arla og Per Bank fra Salling Group.

Her fremhæves Aarhus' nærhed til både vand og skov som et af byens store aktiver, der er med til at tiltrække arbejdskraft.