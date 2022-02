Se billederne: Aarhus vil udvide med en million kvadratmeter

Der er igen store byggeplaner i Aarhus.

Byens havn kan nemlig stå over for en udvidelse længere ud i vandet, hvis et forslag bliver vedtaget.

Forslaget går ud på at lægge endnu mere til på den sydøstlige del af havnen og skabe et nyt havnebassin. I alt en udvidelse af landarealet med 104 hektar - svarende til godt en million kvadratmeter.

I øjeblikket er forslaget i høring, hvor der foruden oversigtskort er blevet lavet visualiseringer af, hvor meget udvidelsen vil fylde, og hvordan den vil se ud.

NU