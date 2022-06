Gadekunst rykker indenfor i storcenter

Indtil videre er seks af de ni søjler blevet malet. Den sidste søjle forventes færdig i slutningen af i sidste uge af juli, og Claus Brændgaard fortæller, at man kan komme og opleve Mikkel Jessen udfolde sig. Han arbejde nemlig samtidig med at kunderne går i butikker.

Opfordring til at kigge op fra skærmen

En af grundene til, at Mikkel Jessen henvendte sig til Bruuns Galleri, er, fordi han har et særligt ønske med sin kunst.

- Jeg maler dem for at få folk til at kigge op fra deres telefoner og få mere liv ind i byerne.

- Vi bygger kedelige, hvide bygninger med lynets hast for at tjene penge og ikke noget som helst andet, derfor er der et behov for at gøre bybilledet mere spændende og farverigt, siger han.

Du kan se billeder af gademaleren i aktion herunder: