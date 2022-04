Mikkel lever af at male – politiet tjekker altid, hvad han har gang i

Politiet kommer forbi

Der har været mange bump på vejen. For det er altid svært at få lov til at male, fortæller streetartisten. Men Mikkel Jessen var vedholdende, når han blev sendt rundt fra den ene medarbejder efter den anden.

Han fandt en måde at lette stemningen og overbevise skeptikerne.

- Jeg lover aldrig at male hagekors, tissemænd og bandeord. Hvis de griner, når jeg har sagt det, så får jeg næsten altid lov, fortæller han med et smil.

Selv om Mikkel Jessen selv understreger, at det ikke er graffiti, så bliver der alligevel holdt øje med ham, når han er ude for at male.

- En ung mand med en spraydåse, ikke? Det er næsten garanteret, at politiet kommer forbi for lige at tjekke, hvad jeg har gang i. Og så skal man til at vise tilladelse, siger han.

Fredag og lørdag er hadedage

Og tilladelser fik han. Flere og flere. Mikkel Jessen har her, to år efter han sagde det fast job op, efterhånden malet mere end 50 fugle og andre dyr på gavle, fortove, byggehegn, biblioteker og børneværelser.

Det er ikke kun penslerne, der afslører, Mikkel Jessens nu kan leve af sin kærlighed til at male. Han ejer efterhånden ikke et sæt tøj uden malerpletter på. For der er sjældent tid til at skifte, når han først har fået et billede på nethinden.