Fusion på standby efter svindelsag: - Jeg ved ikke, hvor det ender

- Som situationen er nu, skal vi sammen med forretningsføreren have lavet en liste over opgaver. En af opgaverne at lave et konsolideringsregnskab for at få overblik over den reelle økonomi. Før den er lavet, giver det ikke mening at fortsætte dialogen om en fusion, når ingen kender økonomien, siger bystrategisk chef, Bente Lykke Sørensen, fra Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.