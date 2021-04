Anklaget for millionsvindel: Her er hans nye jordvarmeanlæg og ridebane

En ridebane for et køkken

En anden form for svindel, der angiveligt er lavet for boligforeningens penge, involverer en virksomhed, som i en årrække har løst opgaver for Østjysk Bolig. I advokatundersøgelsen omtales firmaet som "leverandøren", men ifølge Jyllands-Posten er der konkret tale om Dan Jord A/S - en anlægsentreprenør med adresse i Aarhus.

Ledende personer i Østjysk Bolig og Dan Jord A/S skulle angiveligt have en personlig relation og sammen været på golfrejser i både Danmark og udlandet. Samtidig skulle der ifølge advokatundersøgelsen være blevet udvekslet vennetjenester mellem dem og begået såkaldt returkommission.

Fortalt på menneskesprog, skulle Allan Søstrøm lidt forenklet have leveret et nyt køkken til den ledende medarbejder i Dan Jords private bolig for Østjysk Boligforenings penge og bogført det som en renovering i Bispehaven.