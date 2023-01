Frygter hævn fra patienter: Truer med at opsøge ansatte hjemme

Her står det, at truslerne ikke er ”knyttet op på en vrangforestilling som går over igen, de har de kognitive evner til at huske de ansatte og føre truslerne ud i livet” – og senere står det, at ”denne særlige patientgruppe netop har en historik med at hævne sig.”

- Vi prøver at få så mange oplysninger om nye patienter, så vi ved, hvad vi har med at gøre. Vi har stort fokus på sikkerhed i afdelingen og understøtter at personalet føler sig sikre og trygge i arbejdstiden, men det er svært at kontrollere uden for arbejdstid, siger Mette Daae Krøyer.

Skal rette op på forholdene

Udover de fysiske konsekvenser volden kan have, står det, at de ansatte har øget risiko for at udvikle sygdomme som angst, depression og i nogle tilfælde PTSD.

Derfor har Arbejdstilsynet påbudt afdelingen af forebygge volden og truslerne senest den 1. maj 2023.

- Vi er glade for, at vi har fået den tidsfrist, for der findes ikke noget quick-fix, siger Mette Daae Krøyer.