Østjysk hospital kåret som landets bedste

Danmarks bedste mellemstore hospital ligger i Horsens.

Det har sundhedsmediet Dagens Medicin slået fast i sin årlige kåring af landets bedste hospitaler og afdelinger.

- Landets bedste kliniske indsats inden for astmabehandling og behandling af rygsøjlegigt. Scorer på behandlingskvaliteten i gennemsnit 93,1 indekspoint ud af 100 mulige, lyder en del af Dagens Medicins begrundelse for prisen.

Kåringen har udløst stor glæde på Regionshospitalet Horsens:

- Førstepladsen er en cadeau til hospitalets medarbejdere. Det er deres fortjeneste, at vi lykkes så flot som et samlet hospital endda i en tid, hvor vi både har skullet håndtere corona og samtidig behandle et stort antal akutte patienter.

- Alligevel er det lykkedes at fastholde en høj kvalitet i behandlingen af patienterne. Det er meget flot og ikke mindst godt for patienterne, udtaler hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen på hospitalets hjemmeside.