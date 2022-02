Der er masser af plads til patienter - men det fordeler sig skævt

Lokale forskelle

På trods af de mange ledige pladser hos regionens lægehuse, så er der altså meget store forskelle lokalt.

I Grenå henter man eksempelvis læger i Aarhus om morgenen i minibus for at kunne holde praksissen åben for patienter.



Mogens Vestergaard læge ved Lægefælleskabet i Grenå siger:

- Det er ærgerligt, hvis det bliver lanceret, som om vi ikke har noget lægedækningsproblem, for det er i hvert fald ikke rigtigt. Der er en geografisk variation, der betyder, at i nogle områder er der stor lægemangel, andre områder har mere rum til at kunne tage patienter ind.