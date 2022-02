Silkeborg vinder for 8. gang, AUH henvist til 2. plads

Til gengæld må Aarhus Universitetshospital se sig henvist til en andenplads i kategorien store hospitaler, efter at have ligget nummer et i al den tid, tidsskriftet Dagens Medicin har lavet kåringen.

Rigshospitalet snupper her førstepladsen.

- Fra AUH skal der lyde et stort tillykke til Rigshospitalet med i år at blive kåret som Danmarks bedste store hospital. En sådan vurdering mellem de fire største hospitaler i Danmark er med til at vise den tårnhøje kvalitet i patientbehandlingen i DK. Dette kommer patienterne til gode, da det er dem, som vi er sat i verden for at undersøge, diagnosticere og behandle, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen i et Facebook-opslag.