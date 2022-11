Farlig fange fundet efter flugt

- Den undvegne fange, vi efterlyste i går (fredag, red.), har meldt sig selv og er nu i politiets varetægt, skriver politiet.

Fangen blev af politiet beskrevet som farlig.

Politiet oplyste fredag, at man havde forsøgt at finde fem til ham, men uden held. De har blandt andet ledt efter ham i Horsens.

Gik uledsaget

Ifølge TV Midt/Vest afsoner den pågældende mand en anbringelsesdom på et retspsykiatrisk sengeafsnit.

Torsdag havde han ifølge mediet for første gang fået lov til at gå uledsaget uden for afdelingen.