Retspsykiatrisk patient på springtur er tilbage

Østjyllands Politi afblæser søndag eftermiddag efterlysningen af Andreas Zethsen, som har været efterlyst fra Retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital siden den 20. juli.

Den 31-årige patient var ikke kommet tilbage efter uledsaget udgang den 13. juli, men er nu hjemme i god behold, oplyser politiet.

Efter politiets efterlysning skabte det stor debat, hvorfor han overhovedet havde mulighed for uledsaget udgang, men overlæge på Retspsykiatrisk Trine Arngrim forklarede, at det skyldes, at patienterne skal resocialiseres og støttes i at være i samfundet.

Både hun og Østjyllands Politi slog over for TV2 ØSTJYLLAND fast, at han ikke var til fare for andre. Han er indlagt med en anbringelsesdom for at have slået sin mor og morfar ihjel med en økse, skriver Stiften.