Frygter cykeltyverier - med god grund

- Jeg sætter den fast til en lygtepæl eller noget lignende, så jeg ved, den ikke bliver taget. Den er uundværlig for os - det er vores nummer to bil, siger Sara Esfahani.

Også Anne Stolberg fra Aarhus har el-ladcykel, som hun er øm over. Den har kostet omkring 45.000 kroner.

- Jeg bruger den primært til at hente og aflevere børn. Jeg tænker over, hvor jeg stiller cyklen, for jeg er bange for, den bliver stjålet, siger Anne Stolberg.