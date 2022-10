Frivillige gik i vrede – nu kan FødevareBanken ikke levere til udsatte borgere

Har forståelse for situationen

Per Meldgaard Andersen oplever også, at krisen i FødevareBanken kan få økonomiske konsekvenser for varmestuen.

- Det er klart, når man har et abonnement ved FødevareBanken, men ikke får fra dem, så skal vi selv ud at købe. Hvor meget det lige gør i kroner og ører, det ved jeg ikke, men det er klart, det betyder noget, siger han.

Både Per Meldgaard Andersen og Nicolaj Thomasen understreger, at de har fuld forståelse for FødevareBankens situation – og desuden er rigtig glade for ordningen.

Kommer til at køre normalt igen

Og ordningen er tilbage inden længe, lyder det fra direktør i FødevareBanken, Lea Gry von Cotta-Schønberg.

- Det her skal helt sikkert nok komme til at køre normalt igen, uden problemer. Men det er selvfølgelig en kæmpe arbejdsindsats nu for at imødekomme, at vi har de mange frivillige, som har valgt at sige farvel og tak, og det siger vi tak for, men nu er vi i gang på en anden måde, siger hun.

Beskeden til Kirkens Korshær og Tuesten Huse har været, at varevognen igen vil være at finde med mad til byens udsatte fra den 1. november eller den 1. december.

Lea Gry von Cotta-Schønberg vil dog ikke lægge hovedet på blokken for den udmelding.

- Jeg vil aldrig give nogen garantier. Men min erfaring efter mange år, og med de medarbejdere og frivillige vi har i organisationen, så er mit bud, at vi den 1. december er helt oppe på fuld skrue.

I varmestuen på Godsbanen har et par borgere sat sig sammen mandag eftermiddag.

De nyder en hindbærsnitte og får sig en snak – og lidt ro fra en hverdag, der ellers kan være hård.

Sådan håber Per Meldgaard Andersen, det kan fortsætte.

- På en træls og grå dag, så kan det være det, der forsøder tilværelsen lidt.