Frivillige skrider i vrede over fyring af chef

Vi hører, at 50 frivillige ikke vil være med mere. I lever af, at frivillige har lyst til at gøre en indsats. Tænker du, at du burde og kunne have gjort noget anderledes?

- I forhold til den her situation vil jeg sige, at det er faktisk meget gennemtænkt, men det er klart, at en omstrukturering og en organisationsændring, der faktisk påvirker alle Fødevarebankens fire afdelinger, også kan medføre en oprettelse af nye stillinger og nedlæggelse af nogle andre, siger direktøren og forklarer, hvorfor det ikke har været muligt at inddrage de frivillige tidligere i processen.

- Når det indebærer en personalesag eller personalesager, som har konsekvenser for folks jobs, så er det ikke muligt at inddrage på forhånd. Det her handler ikke om, at vi ikke vil høre de frivillige. Det vil vi meget gerne, men vi har fulgt det, der var muligt i den her sammenhæng, siger Lea Gry von Cotta-Schønberg.

De frivillige oplever, at de er netop frivillige og ikke ansat i en privat virksomhed. Er der noget i jeres organisation, de simpelthen ikke har forstået?

- Det vil jeg faktisk helst ikke udtale mig om, fordi jeg er selvfølgelig oprigtigt ked af, at vi indtil videre har melding fra lidt over 30 frivillige, der vil træde ud. Jeg har sagt til dem, at det er selvfølgelig deres valg. Vi har været rigtig glade for, at de var her, men vi kan ikke lade være med at lede organisationen professionelt og geare den til at hjælpe nogle flere mennesker, fordi de ønsker sig noget viden før tid. Det kommer vi ikke til at kunne - heller ikke fremadrettet, understreger direktøren for Fødevarebanken.

